Mais 18 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas em Jequié

Houve o registro de dois óbitos, ocorridos nos dias 14 e 31 de agosto, respectivamente, que teve confirmação para Covid-19 após período de investigação, sendo uma mulher, de 84 anos, com histórico de Hipertensão Arterial, Diabetes Mellitus e Acidente Vascular Isquêmico, residente do centro da cidade, que veio a óbito no Hospital Geral Prado Valadares (HGPV); e de um homem, de 87 anos, com histórico de Diabetes Mellitus e Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, residente do jequiezinho, que veio a óbito também no HGPV.