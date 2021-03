Mais 27 pessoas foram diagnosticas com a Covid-19 em Jequié e taxa de UTI volta a ficar em 100%

Mais dois óbitos foram registrados no Boletim Epidemiológico da Covid-19, atualizado pela Secretaria Municipal de Saúde, nesta terça-feira (16), sendo um homem de 91 anos, residente no Água Branca, com histórico de Cardiopatia Crônica, ocorrido em 09/03; e um homem, de 46 anos, residente no Jequiezinho, com histórico de Diabetes Mellitus, ocorrido em 12/03. Ambos estavam internados no HGPV.

O Boletim registra mais 27 novos casos, nas últimas 24 horas, perfazendo um total de 12.471 pessoas confirmadas com a doença, até agora. 11.462 pacientes encontram-se recuperados e não apresentam mais os sintomas da doença. Conforme os dados repassados pelo HGPV e pelo Hospital São Vicente, a taxa de ocupação geral dos leitos de UTI/adulto atingiu de 100%. Destes, 13 leitos estão ocupados por residentes de Jequié e 16 leitos ocupados por pessoas de outros municípios. Até o presente momento 11.281 pessoas foram vacinadas em Jequié.

