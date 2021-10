Mais 360 professores aprovados em seleção Reda são convocados pelo estado nesta quinta-feira (07).

Será publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (07), uma lista de convocação de mais 360 professores aprovados em seleção Reda. O anúncio foi feito pelo governador Rui Costa, na noite de ontem(06), durante o Papo Correria. “Estamos fazendo esse reforço na educação para que não falte professor em nenhuma escola do Estado e garantir o desenvolvimento de nossos estudantes”, afirmou. Do total de professores que serão convocados, 248 são da Educação Básica, 106 da Educação Profissional e mais seis da Educação Escolar Indígena. Na publicação também sairá a convocação de 13 nutricionistas. Mais informações no Portal da Educação: www.educacao.ba.gov.br

