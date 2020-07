Mais 40 pessoas testam positivo para o Covid-19 e mais 03 óbitos em Jequié

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, registrou mais três óbitos, sendo uma mulher, de 55 anos, residente no bairro Joaquim Romão, que estava internada no Hospital São Vicente; uma mulher, de 85 anos, residente no Centro, portadora de hipertensão e diabetes, que estava internada no HGPV; e um homem, de 82 anos, residente no Jequiezinho, portador de hipertensão e doença pulmonar obstrutiva crônica, e que estava internado no HGPV.