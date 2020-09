Mais 41 pessoas testam positivo para o Covid-19 em Jequié e mais 02 óbitos

Houve o registro de mais dois óbitos, sendo um homem, de 82 anos, fumante, portador de diabetes e hipertensão, residente no Loteamento Água Branca, Jequiezinho, e que estava internado no Hospital São Vicente; e um homem, de 86 anos, portador de hipertensão, morador do Joaquim Romão, que estava internado no HGPV.