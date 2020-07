Mais 49 pessoas testam positivo para o Covid-19 e mais um óbito em Jequié

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, reforça a importância de que sejam seguidas todas as medidas preventivas de enfrentamento ao vírus e de isolamento social, ao tempo em que apresenta o Boletim Epidemiológico do Coronavírus desta quinta-feira, 2, atualizado às 19h, que registrou mais um óbito, sendo uma mulher, moradora do Centro, portadora de hipertensão arterial sistêmica e diabetes, que estava internada no Hospital Geral Prado Valadares. O Boletim, também, traz o registro de mais 49 pessoas confirmadas com a doença, perfazendo um total de 1007 casos positivos. Destes, 373 foram diagnosticados por meio do método laboratorial RT-PCR. 619 pacientes encontram-se recuperados e não apresentam mais os sintomas da doença. Os que estão em. quarentena somam 2053 pessoas.