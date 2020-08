Mais 53 pessoas testam positivo para o Covid-19 e mais 03 óbitos em Jequié

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, registrou mais três óbitos, sendo um homem, de 92 anos, residente do bairro Cansanção, portador de doenças cardíacas e veio a óbito na Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 Horas); uma mulher, de 86 anos, residente no Centro, que estava internada no HGPV; e um homem, de 84 anos, morador do Joaquim Romão, portador de doença neurológica crônica, que estava internado no HGPV.