Mais 54 pessoas testam positivo e mais 02 óbitos em Jequié

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, registrou mais dois óbitos, sendo uma mulher, de 95 anos, moradora do Loteamento Água Branca, no Jequiezinho, sem comorbidades, e que estava internada no HGPV; e um homem, de 66 anos, morador do Centro, que estava internado no Hospital Geral de Vitória da Conquista.