Mais 64 pessoas testam positivo para ao Covid-19 e mais 08 óbitos em Jequié

Z Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, registrou mais oito óbitos, sendo uma mulher, de 85 anos, moradora do Mandacaru, portadora de hipertensão arterial sistêmica, que estava internada no Hospital Espanhol, Salvador; uma mulher, de 42 anos, moradora do São Judas Tadeu, portadora de diabetes, que estava internada no Hospital do Subúrbio, em Salvador; uma mulher, de 55 anos, residente no Jequiezinho, sem comorbidades, que estava internada no Hospital PROHOPE, Salvador; um homem, de 86 anos, residente no Joaquim Romão, portador de diabetes e hipertensão arterial sistêmica, que estava internado no Hospital São Vicente; uma mulher, de 68 anos, moradora do Jequiezinho, portadora de diabetes, que estava internada no Hospital São Vicente; uma mulher, de 64 anos, moradora da Cachoeirinha, portadora de diabetes e hipertensão arterial sistêmica, que estava internada no Hospital São Vicente; um homem, de 88 anos, residente no Mandacaru, sem comorbidades, que estava internado no HGPV; e uma mulher, de 63 anos, residente no Jequiezinho, sem comorbidades, que estava internada no HGPV.

Houve, também, o registro de 64 novos casos, perfazendo um total de 4.682 pessoas confirmadas com a doença, até agora. Mais 50 pessoas tiveram alta, sendo liberadas para suas atividades contabilizando 3.096 pacientes que encontram-se recuperados e não apresentam mais o sintomas da doença. Os que estão em quarentena somam 4.751 pessoas. Conforme os dados repassados pelo HGPV e pelo Hospital São Vicente, a taxa de ocupação geral dos leitos de UTI/adulto é de 69,20%. Destes, 12 leitos estão ocupados por residentes de Jequié e 15 leitos ocupados por pessoas de outros municípios.

Comentários no Facebook:

Comentários