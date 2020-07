Mais 68 pessoas testam positivo para o Covid-19 e mais 04 óbitos em Jequié

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, registrou mais quatro óbitos, sendo uma mulher, de 63 anos, residente do Jequiezinho, portadora de diabetes, que estava internada no HGPV; um homem, de 72 anos, residente no Centro, portador de diabetes e doença renal crônica, que estava internado no Hospital da Bahia; e uma mulher, de 75 anos, residente do KM 3, que estava internada no HGPV; e um homem, de 76 anos, residente no Joaquim Romão, que estava internado no Hospital Geral Ernesto Simões Filho.



Houve o registro de mais 68 novos casos, perfazendo um total de 2.604 pessoas confirmadas com a doença, até agora. Mais 13 pessoas tiveram alta, sendo liberadas para suas atividades, contabilizando 1.416 pacientes que encontram-se recuperados e não apresentam mais os sintomas da doença. Os que estão em quarentena somam 4.549 pessoas. A taxa de ocupação dos leitos de UTI/adulto é de 100%, conforme os dados repassados pelo HGPV.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários