Mais 80 novos casos da Covid-19, 02 óbitos e taxa de UTI chega a 97% em Jequié

Boletim Epidemiológico do Covid-19, atualizado pela Secretaria Municipal de Saúde nesta terça-feira (02) registra 2 óbitos, sendo uma mulher, de 83 anos, residente no São Judas Tadeu, sem histórico de comorbidades, ocorrido eno último dia 26 e, uma mulher, de 83 anos, residente no Jequiezinho, com histórico de doença neurológica crônica e hipertensão arterial, ocorrido dia 27 deste mês. Ambas estavam internadas no HGPV.

Foram registrados 80 novos casos, nas últimas 24 horas, perfazendo um total de 11.540 pessoas confirmadas com a doença, até agora. 10.142 pacientes encontram-se recuperados e não apresentam mais os sintomas da doença. Conforme os dados repassados pelo HGPV e pelo Hospital São Vicente, a taxa de ocupação geral dos leitos de UTI/adulto é de 97%. Destes, 14 leitos estão ocupados por residentes de Jequié e 14 leitos ocupados por pessoas de outros municípios. Até o presente momento 6.986 pessoas foram vacinadas em Jequié.

