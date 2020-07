Mais 91 pessoas testam positivo para o Covid-19 e mais um óbito em Jequié

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, reforça a importância de que sejam seguidas todas as medidas preventivas de enfrentamento ao vírus e de isolamento social, ao tempo em que apresenta o Boletim Epidemiológico do Coronavírus desta segunda-feira, 20, atualizado às 19h, que registrou mais um óbito, sendo uma mulher, de 82 anos, moradora do Loteamento Água Branca, no Jequiezinho, portadora de diabetes, que estava internada no Hospital Geral Prado Valadares.



O Boletim também registrou mais 91 novos casos positivos, perfazendo um total de 2400, até agora. Destes, 792 foram diagnosticados por meio do método laboratorial RT-PCR. 1346 pacientes encontram-se recuperados e não apresentam mais os sintomas da doença. Os que estão em quarentena somam 4469 pessoas.



Estes são os dados atualizados desta segunda:



– 2400 casos confirmados (pessoas que testaram positivo para Covid-19), destes, 1346 casos foram recuperados;



– 63 óbitos por residência;



– 4846 casos

suspeitos (pessoas que apresentaram sinais e sintomas de síndrome gripal e foram notificados para Covid-19);



– 2326 casos descartados (pessoas que testaram negativo para Covid-19;



– 120 casos aguardando resultado (pessoas que realizaram o exame e aguardam o resultado);



– 4469 casos em quarentena (pessoas que apresentam sinais e sintomas respiratórios/contatos com casos suspeitos e confirmados de Covid-19/casos confirmados de Covid-19);



– Taxa de ocupação UTI adulto – 100% (Até às 12h/dados do HGPV).

Comentários no Facebook:

Comentários