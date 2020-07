Mais 99 pessoas testam positivo para o Covid-19 e mais 04 óbitos em Jequié

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, registrou mais quatro óbitos, sendo um homem, de 53 anos, morador do bairro Mandacaru, era tabagista; uma mulher, de 41 anos, moradora da localidade Baixa do Bonfim, no Jequiezinho, portadora de obesidade; uma mulher, de 76 anos, moradora do Centro, sem comorbidades; um homem, de 82 anos, morador do Centro, sem comorbidades. Todos estavam internados no Hospital Geral Prado Valadares.