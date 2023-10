Mais cinco Praças Públicas de Jequié passam a ter internet gratuita

Usuários de dispositivos móveis com conexão à internet ganharam mais cinco pontos de acesso gratuito à rede no município. A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Administração, expandiu o atendimento da internet gratuita para novas praças públicas, dando seguimento ao programa Praça Digital. A iniciativa é inédita e disponibiliza a conexão para frequentadores e visitantes.

Com o sinal de internet com alcance para o entorno das praças, o programa tem o objetivo de promover a inclusão digital e, ainda, mobilizar os moradores a ocupar esses espaços públicos coletivos. O acesso é fácil e para utilizá-lo basta ligar o wi-fi do aparelho e conectar-se na rede “Wi-Fi Free Pref de Jequié”, sem necessidade de senha. Além da Praça da Bíblia, o programa já está contemplando os frequentadores da Praça Juracy Magalhães, no bairro Jequiezinho; Praça Manuel Pinheiro de Souza, localizada no Conjunto Habitacional Inocoop, no bairro Jequiezinho; Praça Auzenil Rodrigues, no Loteamento Bom Sossego; Praça Alfredo Valverde, na Avenida Artur Moraes; Praça Gerson Pereira Santana, na comunidade do Alto do Amor, bairro Caixa D’Água. Informações e Foto: SECOM/PMJ

