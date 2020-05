Mais de 100 famílias beneficiadas com o Projeto 2ª Cia Solidária em Jequié

O 19° BPM, sob Comando do Ten Cel PM Gondim, tem feito da solidariedade mais um de seus exercícios diários e o *Projeto 2ª Cia Solidária*, desde sua criação, vem atuando em diversas comunidades com ações voltadas a famílias em situação de vulnerabilidade social, ampliada pela quarentena, em função da pandemia mundial da COVID – 19.

No último domingo (03), com a colaboração da fornecedora de marmitas “Delícias da Juli”, promoveu a distribuição de refeições para 100 (cem) famílias do Loteamento Vila Vitória, que tiveram um domingo melhor, com alimentação saudável e de qualidade sobre a mesa. Informações e fotos: ASCOM/19°BPM

