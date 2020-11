Mais de 100 milhões de Brasileiros tem a poupança social digital

Criada para o pagamento do Auxílio Emergencial do Governo Federal, em razão da Covid-19, a poupança social digital atingiu a marca de 100 milhões de contas no aplicativo Caixa Tem. O número foi comemorado em cerimônia, no Palácio do Planalto, no último dia (4), com a presença do Presidente Jair Bolsonaro e ministros.

Além disso, agora 67 milhões de brasileiros que eram invisíveis têm conta bancária. “Essas pessoas, nós tínhamos que, de forma bastante rápida e objetiva, atendê-las. Isso não seria possível se não fosse a nossa Caixa Econômica Federal, com seus quase 1/4 de milhões de funcionários”, afirma o Presidente Jair Bolsonaro. “Mais do que atender a quem necessitava, os senhores evitaram que problemas sociais graves viessem a acontecer no Brasil.”

Durante o evento, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, explicou que, com o banco digital, é possível fazer compras e pagamentos sem sair de casa. “Isso é uma revolução”, ressalta. “Já chegamos a 105 milhões de contas digitais. Entre programar e realizar o evento, já ganhamos mais 5 milhões de contas digitais”, comemora.

Segundo ele, é o maior processo de bancarização da história do país para que os benefícios sociais cheguem a quem mais precisa. “O maior programa de inclusão social foi feito”, afirma Guimarães.

