Mais de 14 famílias que vivem sem energia elétrica na região do Humaitá em Jequié pedem informações a Coelba

No final da tarde de ontem (07), nossa reportagem esteve na região do Humaitá, zona rural da cidade de Jequié. Visitamos a localidade e conversamos com mais de 14 famílias, que estão apreensivos a respeito de uma obra de eletrificação, que já está na fase de acabamento, mas, que infelizmente está paralisada há mais de 30 dias. Com a chegada dos postes, dezenas de moradores ficaram tão felizes, que muitos compraram geladeiras, televisores e inclusive já fizeram toda instalação elétrica nas residências. Mas a obra paralisou e até o momento, não foi informado os motivos, e os moradores estão temerosos que a obra não seja concluída.

O que vimos no local, foi que os postes de energia elétrica já estão mais de 90% colocados nos seus devidos locais, mas, que ainda falta os cabos e finalmente a ligação por parte da Coelba. Esperamos que realmente seja terminada esta obra o mais rápido possível, para que essas famílias tenham um pouco mais de dignidade, já que alguns moradores esperam por essa tão sonhada obra há mais de 30 anos. Pedimos a sensibilidade da Coelba e que olhem por essas pessoas. Até porque a obra já está quase 100% concluída. Vamos aguardar uma resposta positiva por parte da Coelba, e breve vamos voltar ao local, e mostrar a comunidade totalmente iluminada. Assista ao vídeo feito com os moradores do Humaitá.

