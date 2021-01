Mais de 19 mil baianos já tomaram a primeira dose da vacina contra Covid-19

Iniciada nesta terça-feira (19), a vacinação contra a Covid-19 no Estado já contabilizou 19.166 doses aplicadas. Esse número corresponde aos dados enviados por 306 municípios até às 14h desta quarta-feira (20). Deste total de imunizados, 17.649 são profissionais de saúde que estão atuando na linha de frente no combate à doença. Outras 1.291 doses foram aplicadas em idosos institucionalizados, 28 em indígenas aldeados e 198 em pessoas com deficiência. Estes dados correspondem as primeiras doses aplicadas.

O município de Salvador é o que aplicou um maior número de doses, 4486 no total, seguido de Santo Antônio de Jesus, que já vacinou 1.000 pessoas, Lauro de Freitas (391) e Vitória da Conquista (372). Para ver a lista completa dos municípios que alimentaram a base de dados. Diariamente a Secretaria da Saúde do Estado divulgará estes dados nos boletins da Covid-19.

