Mais de 2 toneladas de calabresa são apreendidas pela PRF em Jequié

Um caminhão com 2.100 caixas de calabresa foi apreendido na noite desta quarta-feira (23) durante abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Km 677 da BR 116, trecho do município de Jequié (BA). A carreta Scania/R 440 foi parada para fiscalização de rotina. Durante a verificação da carga, foi identificada inconsistência na documentação apresentada e após análise, a equipe constatou que a nota fiscal havia sido cancelada, configurando o crime fiscal e tributário.



Diante do exposto, a mercadoria foi apreendida e colocada a disposição da Secretaria de Fazenda Estadual (SEFAZ/BA) para os procedimentos administrativos, o que incluí pagamento do imposto sonegado e multas. Informações: PRF

