 Mais de 200 técnicos e auxiliares de enfermagem participam de encontro baiano

O Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren-BA) realizou, nesta quinta-feira (31), o 11º Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, em Salvador. O evento, gratuito e com certificação para os inscritos, reuniu mais de 200 profissionais e teve como tema central “Enfermagem empoderada e forte: nenhum direito a menos”.

“Estes profissionais são essenciais para o sistema de saúde da Bahia e ainda estão na luta pelo piso salarial. Inclusive ontem o Sistema Cofen/Conselhos Regionais apresentou um recurso junto ao STF para reverter a decisão que limitou a aplicação da lei do piso, estipulando uma carga horária semanal de 44 horas semanais, dentre outras modificações que prejudicaram a categoria. Vamos continuar lutando até que o piso seja pago na sua integralidade conforme a lei aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República”, destacou a presidente do Coren-BA, Giszele Paixão.

Durante todo o dia, os profissionais puderam debater e acompanhar palestras sobre temas que interferem no dia a dia da profissão, a exemplo dos aspectos éticos e legais em Home Care, novas abordagens no tratamento de feridas, além do enfrentamento e superação de situações de violência no ambiente de trabalho, dentre outros. O objetivo do encontro foi unir e fortalecer a comunidade de auxiliares e técnicos de enfermagem, proporcionando uma plataforma para compartilhamento de conhecimentos, discussões pertinentes e aprimoramento profissional. Informações e Foto: NUCOM/COREN BA

Comentários no Facebook:

Comentários