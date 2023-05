Mais de 3.600 profissionais participaram da Semana da Enfermagem 2023 promovida pelo Coren-BA em Salvador

Cerca de 3.600 profissionais de Enfermagem participaram das atividades da Semana da Enfermagem 2023, realizada presencialmente em Salvador com transmissão online. O evento foi promovido na quarta (17) e quinta-feira (18), pelo Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren-BA) e teve como tema central “Enfermagem: Uma Força para a Saúde Brasileira e Fortalecimento do SUS”.



“Este tema foi proposto pelo Cofen e visa justamente ressaltar a importância da nossa categoria para promover a saúde da população. E traz ainda a relevância do trabalho da Enfermagem, que é indispensável para o fortalecimento do SUS. É impossível fazer saúde sem a enfermagem, pois representamos a maior força de trabalho nos serviços de saúde”, destacou Giszele Paixão, Presidente do Coren-BA, durante a abertura dos trabalhos.



Giszele também revelou que os conselhos de Enfermagem de todo o país vão continuar atuando para que o piso salarial seja, de fato, implementado. “Temos muitos desafios e lutas pela frente, mas vale dizer que o sistema Cofen/Conselhos Regionais vai continuar lutando enquanto o piso não for uma realidade no contracheque de todos os profissionais em âmbito nacional. O Coren-BA vai trabalhar de forma incansável até que esta reparação social seja feita”, completou.



Solange Nery, trineta da pioneira da Enfermagem brasileira, Anna Nery, participou das atividades e destacou a trajetória da primeira mulher a entrar para o Livro dos Heróis e das Heroínas da Pátria.



Além das atividades promovidas em Salvador, o Coren-BA vem realizando diversos eventos alusivos à Semana da Enfermagem no interior do estado, a exemplo de Cachoeira, Itabuna, Feira de Santana, Vitória da Conquista e Alagoinhas, além de ceder palestrantes para eventos que estão ocorrendo em dezenas de cidades baianas.



São cursos, palestras e mesas redondas, todas voltadas para a temática da enfermagem e dos cuidados em saúde. A Semana da Enfermagem tem como objetivo principal valorizar e reconhecer a importância da profissão na sociedade, promover o debate sobre questões relacionadas à saúde, além de oferecer uma oportunidade para atualização e aprimoramento profissional. Entre os temas abordados, destacam-se: saúde mental, atenção básica, SAE, processo de enfermagem, estética avançada, feridas, inteligência emocional e muito mais. Informações: NUCON-COREN-BA E FOTO Marcus/Divulgação

