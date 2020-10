Mais de 30 mil pés de maconha são destruidos pela polícia na Bahia

Trinta e oito mil pés de maconha foram destruídos nos municípios de Juazeiro, Curaçá, Campo Formoso, Jacobina, Irecê, João Dourado e Xique-Xique, todos no norte da Bahia. A informação é da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA). A operação, que começou em 30 de setembro e foi finalizada na manhã de ontem (8), contou com equipes das Companhias Independentes de Policiamento Especializado (Cipes) Semiárido e Caatinga, Polícia Federal, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro Militar e Exército Brasileiro.

As roças foram incineradas e parte da droga apresentada na Delegacia da Polícia Federal, em Juazeiro. A operação Muçambê é realizada há quatro anos e atua na localização de plantios da droga. Segundo o comandante da Cipe Semiárido, major Carlos Maltez Filho, essa região no norte da Bahia é conhecida como “polígono da maconha”. Para encontrar as plantações, a polícia usa a tecnologia de georreferenciamento e, após obter as informações, a operação é realizada. Informações: SSPBA

