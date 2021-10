Mais de 300 motoristas são flagrados e multados pela PRF fazendo ultrapassagem proibida na BR 116 em Jequié

Entre os dias 27 e 29 de setembro, policiais rodoviários federais realizaram intensa fiscalização de ultrapassagem nas rodovias federais sob circunscrição da Delegacia de Jequié, distante 370 quilômetros de Salvador. Em três dias de fiscalizações, foram flagrados 300 motoristas ultrapassando em local proibido.

Esse tipo de ultrapassagem é responsável pela maioria dos acidentes do tipo colisão frontal, onde o motorista não consegue efetuar em tempo a manobra de ultrapassagem ou força a ultrapassagem, colidindo frontalmente com o veículo que está trafegando no sentido contrário. A colisão frontal é o tipo de acidente que mais fere gravemente e mata pessoas em rodovias do país inteiro, além de ocasionar perdas irreversíveis. A infração de ultrapassar em faixa amarela contínua é infração gravíssima, com multa de R$ 1.467,35 e rende 7 pontos na carteira. Em caso de reincidência em 12 meses, a multa é dobrada. Na Operação Christophorus III foi empregado um efetivo de 40 policiais rodoviários federais, distribuídos em 33 equipes de trabalho, que totalizaram 113 horas de trabalho. Informações: PRF

Instagram: http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários