Mais de 300 policiais civis já foram infectados pelo Covid-19 na Bahia

O Sindicato dos Policiais Civis do Estado da Bahia (SINDPOC) e o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado da Bahia (ADPEB/Sindicato), entidades representativas dos policiais civis baianos, vem a público externar o seu mais profundo pesar em face da tragédia que atinge a Polícia Civil, diante do rápido e evolutivo avanço da contaminação pelo Coronavírus entre os servidores que culminou na infecção de 318 policiais e na morte de 6 deles, sendo a mais recente na manhã da ultima quinta – feira (14), ao tempo em que se solidariza com as famílias das vítimas, amigos e colegas de trabalho.

Ante esta violência silenciosa e mascarada pelas propagandas de envio de parcos materiais de proteção às unidades policiais, O SINDPOC e a ADPEB/Sindicato resolvem decretar luto oficial, dos servidores, de 3 (três) dias, devendo ainda serem suspensas todas as atividades externas de investigação que resultem em diligências de qualquer porte, bem como as operações policiais porventura organizadas para este período, reforçando nosso protesto à irresponsabilidade pactuada entre o Governo do Estado, a SSP/BA e a Polícia Civil com seus servidores e principalmente, em homenagem a todos os colegas policiais que perderam suas vidas.

