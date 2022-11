Mais de 5 Milhões de reais em multas foram emitidas pela PRF contra manifestantes nas rodovias federais

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) já aplicou mais de R$ 5,5 milhões em multas contra manifestantes que bloqueiam rodovias por todo o país. A informação foi divulgada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), através de nota, nesta quarta feira (2). Os valores das 912 multas variam, conforme o tipo de infração, entre R$ 5 mil e R$ 17 mil. O Código de Trânsito Brasileiro prevê que será penalizado com infração gravíssima o condutor que utiliza veículos para, deliberadamente, interromper, restringir ou perturbar a circulação na via sem autorização de entidade de trânsito. A multa mais cara, de R$ 17 mil, é destinada àqueles identificados como organizadores dos bloqueios. “Em caso de reincidência, aplica-se em dobro a multa no período de 12 meses. Ainda de acordo com o CTB, as penalidades são aplicáveis a pessoas físicas ou jurídicas que incorram na infração”, disse o Ministério. De acordo com a pasta, os condutores podem consultar as infrações na página da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Informações são do SITE BAHIA NOTÍCIAS

