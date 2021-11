Mais de 500 pessoas foram atendidas na 1ª Feira de saúde promovida pelo 8ª GBM em Jequié

Cerca de 500 pessoas foram atendidas nesta quarta-feira (3) durante a 1ª Feira de Saúde 8ºGBM na Comunidade Residencial Cachoeirinha III. Realizada através do 8° Grupamento de Bombeiros Militar (8°GBM/Jequié) em parceria com a Associação Acolher e Transformar Amor Essencial (Aatae), Secretaria Municipal de Saúde e com o Instituto Amor em Ação, a feira teve como finalidade alertar a população sobre os cânceres de mama e próstata, além da distribuição 150 litros de sopa.

Uma equipe multidisciplinar, com médicos, psicólogos, enfermeiros e unidade móvel de odontologia realizaram os atendimentos. As crianças tiveram atividades lúdicas com psíquicopedagogo, além de miniaulas sobre saúde bucal (escovação e prevenção à cárie) e o tradicional banho de mangueira. No espaço da beleza voltado para mulheres e homens, foram realizados escovação e corte de cabelo, barba, massoterapia e podólogo.

Crianças e adultos também participaram da oficina de prevenção de acidentes domésticos e primeiros socorros, realizada pelos bombeiros militares. “Não poderíamos deixar de abordar esse tema, pois os acidentes domésticos podem e devem ser evitados e só conseguimos isso realizando a prevenção de forma adequada”, concluiu o Ten Cel BM Faneli. Informações e Fotos: ASCOM/8ª GBM

Instagram: http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários