Mais de 6.500 tablets São entregues a alunos e mais de mil notebooks a professores do Sistema Municipal de Ensino

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Educação, dá mais um passo para o aperfeiçoamento da Educação por meio da inserção da tecnologia, com a entrega de 6.640 mil tablets para os estudantes do 6º ao 9º ano das escolas municipais, e 1.080 novos notebooks aos professores. A solenidade de entrega simbólica das novas ferramentas pedagógicas aconteceu nesta terça-feira, 4, durante o evento de entrega das obras de modernização da Escola Anísio Teixeira, no bairro Jequiezinho. Estiveram presentes, o prefeito de Jequié, Zé Cocá; o deputado estadual, Hassan Iossef; a secretária de Educação, Elvia Sampaio; demais secretários municipais; vereadores; demais autoridades; a equipe técnica da Secretaria de Educação; professores; a equipe da unidade escolar; pais e alunos da escola.

A iniciativa faz parte do montante de investimentos que vêm sendo implementados no Sistema Municipal de Ensino, focando a qualificação das estruturas das unidades escolares com vistas a ofertar aos estudantes e professores, equipamentos que auxiliem no aprimoramento do processo ensino-aprendizagem. Já foram adquiridos os projetores interativos, as mesas interativas digitais, laboratórios de informática, laboratórios de ciências, novos livros didáticos para a Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas (EPJAI), a implantação das usinas de geração de energia solar e as obras de reformas e ampliações de escolas. Informações e Foto: SECOM/PMJ

