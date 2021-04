Mais de 60 pessoas reivindicam entrega de Loteamento que esta inacabado em Jequié

No último final de semana, mais de 60 pessoas foram até a porta do condomínio Vila Imperial, fundos do aeroporto de Jequié, para protestar e terem uma respostas dos dirigentes, de quando o empreendimento vai ser entregue. Segundo informaram para nossa reportagem, o empreendimento era para ter sido entregue em 2015, e até o momento eles não tem nem previsão de quando isso vai acontecer.

As pessoas informam, que cada terreno chegou a custa até 60 mil reais e que, inclusive, muitos já quitaram suas dívidas e até o momento não receberam seu produto. Muitas dessas pessoas, moram de aluguel e sempre sonharam comprar um terreno para ter a casa própria, mas, nos último meses a compra se tornou um inferno e desinformação por parte dos responsáveis. Esperamos que as pessoas que são responsáveis por esse empreendimento, que entrem em contato com essas pessoas e deem uma explicação plausível para o que está acontecendo e quando que vai ser entregue os terrenos para os respectivos donos.

Comentários no Facebook:

Comentários