Mais de 67 mil toneladas de níquel produzido em Itagibá são exportadas

A Atlantic Nickel, única empresa produtora de níquel sulfetado no Brasil, alcança neste mês de dezembro a marca de 67,7 mil toneladas de concentrado de níquel exportadas este ano para atender à crescente demanda do mercado internacional da eletrificação. Matéria-prima fundamental na fabricação de baterias, e grande propulsor da expansão do segmento de carros elétricos no mundo, o níquel proporciona a adoção de fontes de energia alternativas à combustão, construindo a tecnologia do futuro de maneira sustentável.

O navio que leva o sétimo carregamento do minério para exportação teve o embarque finalizado no final da manhã da segunda-feira (30), com 10,4 mil toneladas de concentrado de níquel sendo transportadas em direção a China. O embarque, que faz a empresa alcançar a marca de 67,7 mil toneladas exportadas em 2020, foi realizado a partir do Porto de Ilhéus, terminal que fica a apenas 140km da unidade de produção localizada no município de Itagibá.

Controlada pelo fundo de investimentos Appian Capital Brazil, a Atlantic Nickel completou um ano de operação no sul da Bahia no mês de outubro, e já comemora a recente descoberta de um novo depósito com potencial significativo de recursos de níquel a apenas 26 km de distância, e no mesmo cinturão geológico, de onde já funciona a Mina Santa Rita. A proximidade desta nova área com a infraestrutura em operação, somada à viabilidade de integração logística, apontam para o sucesso dos estudos de expansão. Informações: Site Giro Ipiaú

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários