Mais de 84% dos jequieenses aprovam o governo do prefeito Zé Cocá, segundo pesquisa do Instituto Baiano de Dados e Estatística

Com a conclusão do seu primeiro ano de mandato como prefeito de Jequié, o ex-deputado estadual, Zé Cocá (PP), tem feito uma gestão marcada pela austeridade com as contas públicas e avanços na área da infraestrutura, que alavancaram sua aceitação e aprovação popular, alcançando o índice de 84,5% de aprovação, resultado obtido com a soma dos grupos que classificam o mandato como ótimo, bom e regular. O Instituto Baiano de Dados e Estatística entre o público de faixa etária de 16 a 58 anos, das classes A, B e C, sendo 49% do sexo masculino e 51% do sexo feminino, avaliou que o desempenho da atual administração municipal alcançou os seguintes resultados:

– 35% consideram a atual gestão, ótima;

– 36% consideram a atual gestão, boa;

– 27% consideram a atual gestão, regular;

– 1% consideram a atual gestão, ruim;

– 1% consideram a atual gestão, péssima.

A pesquisa também trouxe os dados que 15,5% dos entrevistados não estão gostando da atual administração que está à frente dos destinos do município, uma vez que 1% ruim, somado mais ao percentual de 1% péssimo, acrescido de metade dos que acharam que a gestão está regular, portanto 13,5%, totalizam 15,5%. Neste item, 1% dos entrevistados masculinos não quiseram se manifestar, não pontuando no resultado geral. O intervalo de confiança estimado é de 95% e a margem de erro máximo estimada é de 4pontos percentuais, para mais ou para menos, sobre os resultados encontrados no total de amostras.

Para o prefeito Zé Cocá, a avaliação positiva por parte da população é resultado do trabalho que vem sendo executado nos últimos 12 meses e mostra que este é o caminho que deve ser seguido pela administração municipal.

“Tudo nas mãos de Deus! Trabalhamos porque Deus tem nos permitido isso. E é um resultado muito positivo para o começo da gestão, estamos no nosso primeiro ano de mandato, e o desafio que temos enfrentado, o de reconstruir Jequié, de devolver à cidade o seu posto de destaque, buscando o apoio constante do Governo do Estado, que tem nos ajudado muito, contando com o apoio dos nossos deputados federais, Leur Lomanto Junior e Cacá Leão, do nosso secretariado, servidores e da nossa base de apoio na Câmara Municipal, é um sentimento de que estamos indo na direção certa, superando as dificuldades, produzindo bons resultados, executando obras e serviços. A aprovação da população corrobora com as ações e inciativas implementadas pela gestão, que tem se dedicado bastante, priorizando os bairros e a periferia, sem deixar de olhar pro nosso futuro, que é construído por todos nós, hoje, no dia-a-dia.”, destacou o prefeito de Jequié, Zé Cocá.

Comentários no Facebook:

Comentários