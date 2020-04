Mais dois casos de Covid-19 são confirmados em Jequié

Em uma live no Facebook realizada na noite de terça feira (14), o prefeito do município de Jequié Sérgio Suzart acompanhado do Secretário de Saúde do município Victor Lawinsk. Informaram que foi coletado o material em 9 pessoas na última segunda dia (13), que apresentavam sintomas do Covid-19 e três das pessoas chegaram os resultados na noite de terça feira. Dos 03 resultados que chegaram, dois testaram positivos e um negativo.

Vale salientar que ainda faltam chegar mais 06 resultados que foram enviados para análise. foram 17 dias sem registrar nem um caso de Covid-19 em Jequié. Segundo informou o Prefeito Sérgio, os dois casos confirmados trata-se de uma funcionária da área de saúde aqui de Jequié e outra funcionária da área de saúde do município de Ipiaú, mas que é residente aqui em Jequié. As pacientes apresentaram apenas o sintoma de perca de ofato. Com mais esses dois casos, Jequié soma 04 casos, sendo um curado e 03 em quarentena.

Comentários no Facebook:

Comentários