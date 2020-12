Mais dois óbitos e mais 26 novos casos de Covid-19 em Jequié nas últimas 24 horas

Houve o registro de mais 2 óbitos, sendo um homem de 71 anos, residente do Joaquim Romão, com histórico de Diabetes, Doença Cardiovascular Crônica e Doença Pulmonar Crônica, ocorrido em Vitória da Conquista, no Hospital São Vicente; e de uma mulher, de 81 anos, residente da Zona Rural, com histórico de Diabetes, Doença Cardiovascular Crônica e Doença Neurológica Crônica, ocorrido no Hospital Geral Prado Valadares (HGPV).

Houve o registro de mais 26 novos casos, perfazendo um total de 7122 pessoas confirmadas com a doença, até agora. Mais 29 pessoas tiveram alta, sendo liberadas para suas atividades, contabilizando 6498 pacientes que encontram-se recuperados e não apresentam mais os sintomas da doença. Os que estão em quarentena somam 841 pessoas. Conforme os dados repassados pelo HGPV e pelo Hospital São Vicente, a taxa de ocupação geral dos leitos de UTI/adulto é de 79,31%. Destes, 8 leitos estão ocupados por residentes de Jequié e 15 leitos ocupados por pessoas de outros municípios.

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, tem constantemente alertado a população sobre os perigos do coronavírus, seja através de vídeos, cards, banners, fiscalizações e reforça para que todos MANTENHAM e INTENSIFIQUEM os cuidados. Utilizem máscara, álcool em gel, e só saiam de casa quando necessário. Sabe-se que estamos vivendo momentos difíceis, e precisamos do apoio da população para que os casos não continuem aumentando. Não negligencie os cuidados! Compartilhe essa ideia, conscientizem amigos e familiares.

Comentários no Facebook:

Comentários