Mais dois óbitos e mais 57 pessoas testam positivo para o Covid-19 em Jequié

Houve o registro de dois óbitos, sendo duas mulheres, uma de 72 anos, residente do Joaquim Romão, com histórico de Diabetes, que estava internada no Hospital Geral Prado Valadares (HGPV); e outra, de 41 anos, também residente do Joaquim Romão, com histórico de Diabetes e Câncer, que estava internada no Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, em Itabuna.