Mais um caso testa positivo para o Covid-19 e número de infectados sobe para 22 em Jequié

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde e demais secretarias, departamentos e órgãos municipais e estaduais, vem seguindo, criteriosamente, os protocolos da Organização Mundial de Saúde (OMS), do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde (SESAB), no atendimento de saúde relativo às estratégias de enfrentamento do Covid-19, reafirmando a importância de todas as medidas preventivas que já vêm sendo executadas, no âmbito do município.

Estes são os dados atualizados referentes ao Boletim Epidemiológico do Coronavírus, em Jequié, que registrou, até às 19h desta terça-feira, 21, mais uma pessoa, profissional de saúde, que testou positivo para Covid-19, ampliando o número de casos confirmados na cidade:

– 22 caso confirmados (pessoas que testaram positivo para Covid-19, sendo que os dois novos), destes, 2 casos foram recuperados;

– 135 casos suspeitos (pessoas que apresentaram sinais e sintomas de síndrome gripal e foram notificados para Covid-19);

– 73 casos descartados (pessoas que testaram negativo para Covid-19;

– 10 casos aguardando resultado (pessoas que realizaram o exame e aguardam o resultado);

– 30 casos aguardando coleta (pessoas que apresentaram sinais e sintomas de síndrome gripal, foram notificadas para Covid-19, e aguardam coleta);

– 243 casos em quarentena (pessoas que apresentam sinais e sintomas respiratórios/contatos com casos suspeitos e confirmados de covid-19/casos confirmados de covid-19).

