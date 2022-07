Aconteceu no JTC na tarde de ontem, sexta-feira (29), a conclusão do curso de designer de Sobrancelha, com a profissional Camila de Barro. O curso foi direcionado para familiares dos associados da APIB, e teve carga horária de 16 horas. Os participantes aproveitaram cada minuto do curso, que ensinou várias técnicas.

