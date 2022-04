Mais um curso gratuito de Doces Finos é concluído em Jequié

O feriado da Páscoa está chegando e a data cresce a demanda pelos ovos de páscoa, tradicionalmente saboreados pelas famílias neste período. Pensando nesse mercado, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, ofereceu gratuitamente o Curso de Doces Finos do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). O encerramento aconteceu na última quarta-feira, (13), com uma produção de ovos de páscoa de todos os tipos, além dos doces de festa, preparados pelos alunos. Estiveram presentes, a Secretária de Desenvolvimento Social, Patrícia Miranda Brandão Santana; a gestora de Políticas Públicas, Marinelma Macedo; a coordenadora da Central de Cursos, Geisa Calhau; o gestor do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), Emerson Nery; o gestor da Proteção Especial, Alexandro Luiz Bomfim; os representantes do SENAI/Jequié, Massai Barreto Lima, que é coordenador de cursos; e a instrutora do curso, Kauane Almeida, e os concluintes do curso.

O curso teve uma carga horária de 40 horas, com a participação de 15 alunos, que aprenderam a fazer ovos tradicionais, ovos trufados, ovos de colher, mini ovos, bombons de morango, bombons prestígio, leite ninho com Nutella, brigadeiro gourmet, brigadeiro de cereja, uva coberta, camafeu de nozes, tortinha de morango, entre outros. Voltado ao aprendizado teórico e prático, as aulas ensinam também as normas de higiene, as formas de conservação dos produtos, incentivando os alunos ao empreendedorismo, e uma visão positiva sobre o futuro. Informações e Foto: SECOM /PMJ

