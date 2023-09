Mais um grave acidente na BA-026 entre Maracás e Pé de Serra tira a vida de mais uma pessoa

No início da tarde desta terça-feira (05), mais um grave acidente matou uma pessoa na BA-026, entre a cidade de Maracás e Pé de Serra. Uma colisão envolvendo um veículo Fiat Toro e um Ford Ka, deixou um homem natural de Maracás morto. O acidente aconteceu em uma localidade conhecida como “Covas “, a vítima foi identificada como João Umburanas. Só durante esta semana, 03 acidentes aconteceram na BA -026, e deixou o triste saldo de 03 pessoas mortas. Na tarde desta terça-feira, a Polícia Rodoviária Estadual foi ao local do sinistro, juntamente com uma unidade do SAMU.

