Mais um Jequieense morre por complicações da Covid-19

Morreu no início da manhã de hoje (06), no Hospital Geral Pra Valadares, Getúlio Arnaldo Oliveira, carinhosamente conhecido como “Nado”. Ele foi diagnosticado com a Covid-19, foi o Fernando em uma UTI no HGPV, onde ainda chegou a ser transferido para uma enfermeira. Mas, infelizmente vinha enfrentando complicações da doença e acabou falecendo. “Nado”, deixa amigos e familiares em luto. Com a morte de “Nado”, já é a segunda vítima que prestava serviços na unidade do SAC de Jequié, que morre por complicações da Covid-19.

Comentários no Facebook:

Comentários