Mais um morto à tiros e outro baleado na cidade de Ipiaú

A violência novamente fez uma vítima em Ipiaú. Na tarde dessa quarta-feira (17), um homem identificado como Ronaldo Freire Mendes foi baleado na Avenida São Salvador e morreu a caminho do hospital. Conforme as informações apuradas pelo site Giro Ipiaú, ele estava em um bar quando foi abordado pelo atirador que chegou ao local, e chamou pelo seu nome, em seguida sacou a arma de dentro de uma lata de tinta e efetuou os disparos, a maioria deles na cabeça da vítima. De acordo com relatos de populares, o atirador fugiu logo em seguida.

Ronaldo foi baleado e socorrido inicialmente por uma guarnição da Polícia Militar. Na Praça Brasil, o ferido foi transferido para a ambulância do SAMU que iniciou os primeiros socorros, mas a vítima não resistiu e faleceu no local. A autoria e motivação do crime serão investigadas pela Polícia Civil. A onda de violência que tem sido acompanhada nos últimos dias tem deixado a comunidade assustada. No período da manhã um jovem de 27 anos foi baleado numa tentativa de homicídio no bairro Pau D´Arco . A maioria dos crimes violentos, segundo informa a Polícia, tem ligação com rixa entre integrantes de grupos criminosos que atuam na cidade. Informações: Site Giro Ipiaú

