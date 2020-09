Mais um policial militar morre com sintomas de Covid – 19 na Bahia

Mais um policial morreu no sul da Bahia com sintomas do novo coronavírus. A vítima desta vez foi o sargento da reserva da Polícia Militar da Bahia Renildo Gonçalves de Oliveira, de 50 anos, que estava internado no Hospital Calixto Midlej Filho, em Itabuna. Ele faleceu ontem (27).

Morador de Itajuípe, Renildo Gonçalves foi integrante da Companhia Independente da Polícia Rodoviária em Itabuna. A unidade divulgou nota lamentando o falecimento do sargento da reserva e solidarizando com os seus familiares.

O comando geral da Polícia Militar da Bahia também emitiu nota confirmando a morte do PM, que deixa esposa e três filhos. O sepultamento ocorreu neste domingo no cemitério municipal de Itajuípe. Ele integrou os quadros da PM por mais de duas décadas.

O município do sul da Bahia tem 21 mortes em decorrência do novo coronavírus e dois óbitos em investigação. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Itajuípe tem 875 casos confirmados de Covid-19. Informações e Foto: Blog Pimenta

