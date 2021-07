Mais um “PRF MIRIM” aprovado com sucesso na cidade de Jequié

O plantão da PRF recebeu um reforço de peso. O pequeno Lucca foi visitar a delegacia 10/03 em Jequié, justamente na data do seu aniversário de 2 anos. E ele estava no padrão. Uniformizado e na sua própria viatura, assumiu o comando para uma ronda no trecho. Seus pais contam que um dos passeios prediletos de Lucca é justamente passar horas admirando, a rodovia.

Caminhoneiros, motoristas, motociclistas costumam acenar e buzinar para o garoto quando o visualizam às margens da pista. Lucca é um exímio fiscalizador e apesar da pouca idade ele observa tudo. Ele adora ouvir o som das sirenes e mantêm um olhar fixo para o giroflex ligado. É mais um PRF mirim aprovado com louvor e que entra para o time de admiradores da instituição. Um momento marcante e inesquecível não só na vida do pequeno Lucca, mas de todos os presentes. Essa é mais uma ação que coaduna com os valores institucionais da PRF. A aproximação com a sociedade faz parte da nossa visão e a vontade de ser policial deve fazer parte do sonho das crianças. Informações: PRF