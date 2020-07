Mais um veículo cai no Rio Jequiezinho na Avenida Cesar Borges em Jequié

Na tarde de ontem (30), por volta das 14 horas, o motorista de um veículo Saveiro de placa policial OUV – 8819, perdeu o controle do seu veículo e acabou caindo dentro do rio Jequiezinho, que margeia a Avenida Cesar Borges. Uma equipe do SAMU foi acionada e retirou o senhor de dentro do veículo, onde foi encaminhado a uma unidade hospitalar de Jequié. Esse não é o primeiro acidente que acontece na Avenida Cesar Borges, onde diariamente, dezenas de pessoa fazem caminhada na referida avenida. Foto: Redes Sociais

Comentários no Facebook:

Comentários