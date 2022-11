Mais um veículo roubado é recuperado pela PRF na cidade de Manoel Vitorino

Durante fiscalizações realizadas no km 710 da BR 116, trecho do município de Manoel Vitorino (BA), Policiais Rodoviários Federais recuperaram um veículo roubado.

Foi verificada inconsistências nas características do automóvel GM Corsa que no momento da abordagem encontrava-se em manutenção em uma oficina localizada às margens da BR. Diante do conhecimento e tirocínio policial, a equipe procedeu com a consulta nos sistemas policiais disponíveis, constatando que veículo possuía ocorrência de furto na cidade de Diadema/SP, em janeiro deste ano.

Após a fiscalização, o proprietário se apresentou no local e informou aos policiais que adquiriu o veículo na cidade de Itagi, de um cidadão que não sabe informar o nome, trocando-o por uma casa. Ele reforçou que desconhece a ilicitude do fato. Diante dos fatos, o veículo e seu condutor foram encaminhados à Polícia Judiciária da cidade de Jequié para os procedimentos legais cabíveis. Informações e Foto: PRF

