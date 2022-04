Mais uma Barraca de Lanche é arrombada na Praça da Bandeira em Jequié; ASSISTA

Comerciantes que tem barracas e vendem lancha na Praça da Bandeira em Jequié, já não aguentam mais o ataque de bandidos que arromba os estabelecimentos com intuito de roubar. Na madrugada de ontem (04), mais um trabalhador ficou no prejuízo. As imagens de câmeras de segurança, mostram um elementos arrobando a barraca, entrando e procurando itens de valor para subtrair. A proprietária do estabelecimento comercial, informou a reportagem do Jequié Urgente, que além do prejuízo de produtos roubados, na maioria das vezes, os bandidos deixam um rastro de destruição. Danificando portas, geladeiras e produtos internos. Na maioria das vezes, as ações são sempre filmadas por câmeras de segurança, mas, nem sempre os indivíduos são presos ou detidos.

