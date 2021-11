Mais uma etapa de atendimento a portadores de varizes crônicas esta sendo realizada no CATE no bairro Mandacaru em Jequié

A Prefeitura realiza mais uma etapa do atendimento de saúde às pessoas portadoras de varizes crônicas. Centenas de pacientes estão recebendo um tratamento médico moderno, oferecido pela Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde. O atendimento está sendo realizado no Centro de Assistência e Tratamento Especializado (CATE), no bairro Mandacaru, aos pacientes que inicialmente fazem o cadastro nas Unidades de Saúde e em seguida, dão prosseguimento ao tratamento, denominado de Escleroterapia Ecoguiada com Espuma, que consiste em um procedimento simples, sem necessidade de anestesia ou internação, mas que é seguro, de baixo risco, não interrompe as atividades diárias do indivídio e melhora significamente tanto nos sintomas como na aparência das pernas.