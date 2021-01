Mais uma filha encontra seu pai através do blog Jequié Urgente

Ontem (29), contamos a história da jovem JAQUELINE MACHADO DE SOUZA, 34 ANOS, RELEMBRE AQUI, Jaqueline entrou em contato com a nossa reportagem para encontrar seu pai que não o conhecia. Pois bem, e em menos de 24 horas, recebemos a ligação de Jaqueline, informando que seus familiares aqui de Jequié, já teria entrado em contato com ela, e que inclusive ela já teria até conversado com seu pai via telefone.

Queremos aqui agradecer a todos os nossos leitores e seguidores, que sempre ajudam a na causa do próximo. E ficamos felizes em fazer o próximo feliz.

