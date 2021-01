Mais uma pessoa é vítima do golpe do envelope vazio em Jequié

Um casal da cidade de boa noite, foi mais uma vítima do envelope vazio. Segundo informações passadas para nossa reportagem, a vítima anunciou a venda de um veículo Fiesta, de placa policial JPJ – 0494, o anuncio foi feito em um grupo no Facebook, denominado, Vendas Jequié. Uma mulher entrou em contato com a vítima e disse que estava interessada em comprar o veículo, negociaram, acertaram o valor e a golpista, apresentou o comprovante de deposito a vítima e disse que seu irmão iria buscar o veículo pois ela não sabia dirigir. De pronto, a vítima entregou o veículo e os documentos do mesmo. Depois de algumas horas, foi ao banco e percebeu que tinha caído em um golpe. Até o exato momento, o veículo não foi encontrado e a vítima ficou no prejuízo.

