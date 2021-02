Mais uma Submetralhadora é apreendida pela polícia Militar em Jequié

Na manhã de ontem (02), uma viatura da equipe CETO do 19º BPM, em rondas pela Rua do IBC, Bairro KM03, avistou um indivíduo de mochila em fundada suspeita próximo a uma mercearia. Ao proceder a abordagem com busca pessoal, foi encontrado em sua posse, dentro da mochila, uma arma portátil 9mm com carregador municiado, além de uma grande quantidade de drogas. Foi dado voz de prisão ao autor do delito, realizando sua condução e feita a sua apresentação na Delegacia de Polícia.

Material Apreendido:

01 submetralhadora com carregador 9mm;

27 munições de 9mm;

137 porções análoga a maconha;

400g de substância análoga a maconha em tabletes e in natura;

102 porções análogas a cocaína;

51 pinos com substância análoga a cocaína;

01 balança de precisão;

02 aparelhos celulares;

60 porções de substância análoga a crack;

05 pacotes com pinos para acondicionar droga.

