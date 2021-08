Mais uma turma do curso em Manutenção de Notebook é forma pela prefeitura de Jequié

A Prefeitura concluiu mais uma turma do curso profissional em Manutenção de Notebook , através do Programa Desenvolve Jequié, nesta quinta-feira, dia 19. O encerramento ocorreu na sede da Central de Cursos, na qual houve uma confraternização com a secretária de Desenvolvimento Social, Patrícia Brandão, instrutores, colaboradores, e alunos.

O curso de manutenção de Notebook, que contém uma carga horária de 60 horas, estimulou nos alunos o aprendizado sobre a teoria e a prática, estado direcionado aos conhecimentos de hardware e software, fundamentais para a expertise e o exercício da profissão com eficiência. Sendo uma área em crescimento no mercado devido a predominância da tecnologia no mundo atual, a atuação dos técnicos em Manutenção de Notebook é muito requisitada no mundo digitalizado, que necessita da operação plena de suas máquinas.