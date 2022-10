Mais uma turma do curso gratuito de Instalador Hidráulico é formada em Jequié

Com o intuito de profissionalizar gratuitamente as pessoas em situação de vulnerabilidade social e, por meio dessa formação, gerar novas oportunidades no mercado de trabalho, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, vem executando o Programa Desenvolve Jequié, que já capacitou centenas de jequieenses. E ontem, (5), aconteceu a conclusão de mais uma turma, desta vez, do curso de Instalador Hidráulico. Estiveram presentes, a secretária de Desenvolvimento Social, Patrícia Miranda Brandão Santana; a gestora de Políticas Públicas, Marinelma Macedo; o gestor do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), Emerson Nery; o gestor da Proteção Especial, Alexandro Luiz Bomfim; a gestora de Proteção Social Básica, Suélen Pereira; a coordenadora da Central de Cursos, Geisa Calhau; a assistente de Processos e Negócios do SENAI, Priscila Santos Souza; e o instrutor do curso, Rogerio Novaes Sampaio, e os concluintes do curso. Para a secretária de Desenvolvimento Social, Patrícia Miranda Brandão Santana, a profissionalização é um dos caminhos para melhorar a condição de vida das pessoas. Informações e Foto: SECOM/PMJ

Comentários no Facebook:

Comentários